Aiwangers Platz in der Kutsche beim Plärrerumzug bleibt unbesetzt

Wirtschaftsminister Aiwanger steht nach Antisemitismus-Vorwürfen politisch unter Druck. Am Rand des Plärrerumzugs äußert sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu seinem Stellvertreter.

Sie waren als Ehrengäste für den Augsburger Plärrerumzug angekündigt: Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler). Für beide Spitzenpolitiker standen Kutschen bereit. Der Platz von Aiwanger blieb aber unbesetzt. Er sagte am Samstag kurzfristig ab. Aiwagner steht politisch unter Beschuss. Am Rand des Plärrerumzugs äußerte sich Söder zu seinem Stellvertreter.

Markus Söder und Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber am Samstag in Augsburg. Foto: Michael Hörmann

Als Söder zur Mittagszeit eintraf, wurde er zunächst von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber in Empfang genommen. Auf Söder wartete zu dieser Stunde bereits ein großes Medienaufgebot. Man wollte wissen, was Söder zu Hubert Aiwagner zu sagen hat. Aiwanger steht wegen eines antisemitischen Flugblatts aus Schulzeiten in der Kritik. Aiwanger bestreitet, Urheber zu sein.

Söder sagte in Augsburg: "Das sind schlimme Vorwürfe, die es jetzt zu klären gilt." Viel mehr wollte der CSU-Politiker zu dem Thema nicht sagen: "Jetzt ist Plärrer in Augsburg." Söders Andeutungen war aber zu entnehmen, dass er mit Aiwanger Kontakt hatte.

