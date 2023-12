125 Jahre TSV Inningen: So läuft es in dem Traditionsverein

Die Stars des Abends waren die Mitglieder. So wurde das Jubiläum beim TSV Inningen gefeiert.

Mit dem TSV Inningen und dem FSV Inningen hat der Augsburger Stadtteil gleich zwei hochkarätige Sportvereine. Der TSV ist jetzt 125 Jahre alt geworden und hat dieses Jubiläum mit vielen guten Freunden aus Sport, Politik und Gesellschaft in der Turnhalle des Vereins gefeiert.

125 Jahre alt ist der TSV Inningen geworden. Foto: Bodo Hummel

„Es gab viele Reden, aber die Stars des Abends waren die Mitglieder des Vereins“, berichtet der Ehrenvorsitzende des TSV, Bodo Hummel. Die Damen des Vereins führten Gymnastik und Tanz auf und die Turner der Leistungsriege des TSV zeigten, warum sie auf Wettkämpfen regelmäßig brillieren. Mit von der Partie am Hochreck waren auch die Turner aus Buttenwiesen, die mit ihren Kameraden und Kameradinnen aus Inningen regelmäßig zusammen trainieren.

Für Hummel waren auch die Darbietungen des ukrainischen Turntrainers Sascha Patrenko und des österreichischen Spitzenturners Vinzenz Höck Highlights des Festabends. „Höck zeigte sein Können an den Ringen über den Köpfen der Zuschauer, Patrenko nutzte die Bühne für seine Vorführung“, erzählt er. Die Bewirtung des Abends lag in den Händen der Freiwilligen Feuerwehr und des Küchenteams um Barbara Weißenhorn.

Junge Leute aus Inningen und Augsburg gründeten den Verein

„Es war im Januar 1889, als sich mehre junge Leute aus Inningen und Augsburg zusammentaten, um einen Turnverein in unserer Gemeinde zu gründen, welcher zuerst den Namen „Turnclub Bavaria“ erhielt, später aber in der Generalversammlung vom 6. März 1898 in Turn-Verein Inningen umgetauft wurde“. So beschreibt es die Chronik anlässlich des 100. Geburtstages des TSV Inningen von 1998. Zum 125. Geburtstag gab es keine neue Chronik, doch geschehen ist in den vergangenen 25 Jahren jede Menge, so Hummel.

Eine der vielleicht wichtigsten Neuerungen dürfte der Bau der neuen Turnhalle vor fünf Jahren gewesen sein. Die alte Halle von 1929 ist zwar noch immer im Einsatz – doch erst durch das neue Gebäude konnten so beliebte Sportarten wie Volleyball und Badminton aufgenommen werden. „In der alten Halle stehen jetzt die Geräte der Turner – die mussten zuvor nach jedem Training wieder weggeräumt werden“, sagt Hummel. Neben den beiden Turnhallen gibt es noch das Fitness-Eck – ein kleineres Gebäude für Gruppenkurse.

Der ukrainische Turntrainer Sascha Patrenko zeigte sein Können. Foto: Bodo Hummel

Damit ist der TSV Inningen in der Lage, seinen rund 1000 Mitgliedern ein breites Angebot zu machen. Es gibt Tanz, Gymnastik, Leichtathletik, Pooldance, Turnen, Senioren- und Gesundheitssport, eine Ski- und eine Wanderabteilung, Leichtathletik, Volleyball und Badminton. Auch eine Theaterabteilung und das Orchester gehören zum Verein. „Der neueste Zuwachs ist Survival Running, das für einen unglaublichen Zuwachs gesorgt hat“, so Hummel. Fußball, Tennis und die Stockschützen sind beim FSV Inningen angesiedelt, der ursprünglich aus einer Abteilung des TSV hervorgegangen ist und heute konkurrenzlos neben diesem existiert.

Der Verein hat wieder fast 1000 Mitglieder

Dem Verein gehe es gut, sagt Hummel. Während Corona sei die Mitgliederzahl auf 750 geschrumpft, jetzt sind es wieder fast 1000 wie vor der Pandemie. „Die Zahlen sind im Großen und Ganzen stabil.“

Der österreichische Spitzenturners Vinzenz Höck turnte über den Köpfen der Zuschauer. Foto: Bodo Hummel

Was einen Sportverein ausmacht, habe sich über die Jahre stark verändert, hat Hummel beobachtet, der als zweiter Vorsitzender die Geschicke des Vereins über 31 Jahre mit lenkte. Früher hat man sich viel mehr mit seinem Sportverein identifiziert“, glaubt er. Beim Kinderturnen beispielsweise hätten es sich die Mütter bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen und so Geselligkeit gepflegt. „Heute fahren die Mütter vor, geben ihre Kinder ab und sind wieder weg.“ Der Verein sei zum Dienstleister geworden. „Aber wenigstens bei unseren Festen, da sind dann alle da“, sagt er.