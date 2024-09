19-Jähriger flüchtet mit E-Scooter vor der Polizei und stürzt

Ein 19-Jähriger, der am Sonntagmorgen in der Imhofstraße unterwegs war, hat versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten und ist dabei gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Streifenwagen zunächst neben dem E-Scooter her. Dabei touchierte der 19-Jährige, der Schlangenlinien fuhr, den Streifenwagen. Er konnte schließlich durch einen Polizeibeamten zu Fuß eingeholt werden. Daraufhin lenkte der Fahrer seinen E-Scooter stark nach links und kam dabei zu Fall. Durch den Sturz erlitt er leichte Schürfwunden an den Händen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Der Streifenwagen sowie der E-Scooter wurden nicht beschädigt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Eine Beschlagnahme des Führerscheins wurde angeordnet. (gau)

