20-Jährige fliegt in Augsburger Apotheke mit gefälschtem Impfpass auf

In einer Augsburger Apotheke zeigte eine junge Frau einen gefälschten Impfpass, um ein digitales Zertifikat zu bekommen. Dem Apotheker fiel die Fälschung auf, er rief die Polizei.

Der Apotheker ließ sich nicht hinters Licht führen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte sich eine 20-Jährige am Mittwoch, 15. Dezember, in einer Augsburger Apotheke in Bahnhofsnähe ein Impfzertifikat zu erschwindeln. Sie zeigte ihren Impfpass, um ein digitales Impfzertifikat zu bekommen. Dem Apotheker fiel jedoch dessen Fälschung auf und er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort den Impfpass und das Smartphone der 20-Jährigen sicher. Gegen die Frau laufen nun unter anderem Ermittlungen wegen Urkundenfälschung. (sil)

Lesen Sie dazu auch