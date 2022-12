22-Jähriger versorgte den Drei-Auen-Platz kiloweise mit Drogen

Plus Ein Augsburger Gericht verurteilt den 22-Jährigen aus dem Raum Ulm zu knapp zweieinhalb Jahren Haft. Warum das Urteil so milde ausfiel.

Ein Drogendealer, der unter anderem auch die sogenannte 54er-Jugendgruppierung rund um den Drei-Auen-Platz in Oberhausen mit Marihuana im Kilobereich versorgt hat, ist jetzt zu einer vergleichsweise milden Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Seine Angaben vor der Kripo hatten dazu beigetragen, dass in Babenhausen (Unterallgäu) drei führende Rauschgifthändler festgenommen und unter einem landwirtschaftlichen Anhänger auf einem Bauernhof 28 (!) Kilogramm Marihuana sichergestellt werden konnten.