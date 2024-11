24-Jähriger fährt betrunken Auto und flüchtet

Gegen 00.30 Uhr hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Zeuge beobachtet, wie der junge Mann ein alkoholisches Getränk trank und anschließend mit einer Begleitperson ins Auto stieg und stark beschleunigte. Beim Driften sei er laut Polizei von der Fahrbahn abgekommen und in einen geparkten Mitsubishi gefahren. Anschließend habe sich der 24-Jährige mit seinem Auto entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten ermittelten das Tatfahrzeug und trafen den 24-Jährigen an dessen Wohnanschrift an. Dieser war scheinbar betrunken. Die Staatsanwaltschaft ordnete gegen den 24-Jährigen die Sicherstellung und Beschlagnahme des Fahrzeugschlüssels, des Führerscheins, des Pkws und des Handys, sowie eine Blutentnahme an. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. (ziss)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mitsubishi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis