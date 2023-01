Augsburg

17:30 Uhr

35 Wohnungen für Menschen, die sich bei der Suche schwertun

Der Verein Tür an Tür und die Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau bauen in Kriegshaber Wohnungen für über 100 Menschen.

Plus Der Verein Tür an Tür und die Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau bauen in Nähe des Augsburger Klinikums zwei Mehrfamilienhäuser. Insgesamt ist der Markt unter Druck.

Von Stefan Krog

Auf dem Areal der ehemaligen Flak-Kaserne im Augsburger Stadtteil Kriegshaber in der Nähe der Uniklinik sollen bis Mitte/Ende 2024 zwei Mehrfamilienhäuser für Menschen entstehen, die angesichts des härter gewordenen Wohnungsmarktes zunehmend Schwierigkeiten haben, eine passende Bleibe zu finden. Am Freitag war Spatenstich.

