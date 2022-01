4500 Euro Schaden: Unfallflüchtiger hinterlässt Dellen und Kratzer

Im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde ein parkendes Auto angefahren. Der Schaden ist groß. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein geparkter grauer BMW wurde am Dienstag, zwischen 13.30 und 21 Uhr, in der Radaustraße (Höhe Hausnummer 26 - gegenüber des dortigen Bachverlaufs) von einem Unbekannten angefahren. Auf der linken Fahrzeugseite befinden sich laut Polizei jetzt mehrere Dellen und Kratzer, die sich über beide Türen ziehen. Der Schaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/3232710. (ziss)