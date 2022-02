Stadtwerke Augsburg wollen nicht zum Fünf-Minuten-Takt für Trams zurückkehren

Plus Seit Beginn der Pandemie gilt in Augsburg tagsüber ein 7,5-Minuten-Takt. Es soll nun dauerhaft beibehalten werden, allerdings mit Zusatzfahrten zu kritischen Zeiten.

Die Stadtwerke Augsburg wollen auch bei einer deutlichen Entspannung der Corona-Lage nicht mehr zum Fünf-Minuten-Takt bei den Straßenbahnen zurückkehren. Das gab das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt. In den vergangenen zwei Jahren seit Beginn der Pandemie hatten es sich die Verkehrsbetriebe stets offengehalten, wann sie ins alte Taktschema zurückgehen. Nun wird daraus wohl nichts. Aktuell gilt bei den Straßenbahnen tagsüber ein 7,5-Minuten-Takt mit Zusatzfahrzeugen morgens und mittags im Schülerverkehr. Dieses Grundgerüst soll laut Stadtwerken zu einem "dynamischen Takt" verfeinert werden.