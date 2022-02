Tram-Takt: OB Eva Weber pfeift die Stadtwerke Augsburg zurück

Die Privatisierung war echt super.

Ich kann nur mal ein Beispiel nennen:

Bus in Haunstetten! Fuhr früher alle zehn Minuten, ab acht alle Viertelstunde und sonntags auch so.

Dann fuhren sie nur noch alle fünfzehn Minuten- dann irgendwann am Samstag nur noch alle zwanzig Minuten am Sonntag aber wieder fünfzehminutetakt(was ich bis heute nicht nicht verstehe) dann wurde abends auf halbe Stunde umgestellt, was schon ziemlich lange ist( da des mit den Anschlüssen ja auch super gemacht war).

Und dann zahlt Mann jetzt plötzlich das doppelte.

Und so will man ne Verkehrswende?..

