50 Jahre Hochschulsport: An der Uni wird mit Sport und Spaß gefeiert

Sportliche Wettbewerbe, Spendenlauf, Feierstunde und ein Tag der offenen Tür bestimmen das Programm zum Jubiläum der Sportlehrerbildung.

Mit dem Fußballturnier, dem „Sommer Soccer Cup 2023“, startet der Hochschulsport der Universität Augsburg am Montag, 12. Juni, in seine Feierlichkeiten: In den kommenden zwei Wochen wird mit verschiedenen Turnieren, Hochschulmeisterschaften, Spendenlauf, Feierstunde und unter anderem einem Tag der offenen Tür das 50-jährige Jubiläum der Sportlehrerbildung an der Uni Augsburg und des Hochschulsports gefeiert.

Bei dem Sommer Soccer Cup treten mehr als 40 Mannschaften aus allen Fachbereichen der Uni gegeneinander an. „In erster Linie geht es uns natürlich um den Spaß am Mitmachen“, berichtet Paul Komposch, Verteidiger und Spielführer der Mannschaft des 1. FC Energie Kopfnuss, eines der teilnehmenden Teams. Der Witz stecke dabei schon im Mannschaftsdesign. Der Name leite sich vom Fußballteam Energie Cottbus ab und das Logo zeige die legendäre Kopfstoßattacke des ehemaligen französischen Nationalspielers Zinédine Zidane. Der Kader des 1. FC Energie Kopfnuss umfasst elf Spieler und vier Spielerinnen im Alter zwischen 19 und 28 Jahren, die sich schon länger durch den gemeinsamen Sportstudiengang an der Universität kennen. Schon im vergangenen Jahr sei das Team bei einem Turnier angetreten. „Letztes Mal sind wir knapp im Viertelfinale gescheitert, diesmal muss der Titel drin sein“, betont Komposch.

Überblick über das Sportangebot am Tag der offenen Tür

Die Deutsche Hochschulmeisterschaft der Frauen wird ebenfalls ausgetragen: 14 Mannschaften aus ganz Deutschland treten gegeneinander an. „Neben dem Gedanken unsere Studierenden für Freizeitsport zu begeistern und sie fit zu halten, wollen wir auch dem Wettbewerb eine breite Bühne geben“, erläutert Hochschulsportvorstand Christine Höss-Jölten. Im Rahmen des Tags der offenen Tür können sich Studenten zudem über weitere Sportangebote der Universität informieren.

Im Fokus steht der Spendenlauf. Alle Sporttreibenden, egal ob Studierende oder nicht, sind aufgerufen, an diesem „Lebenslauf“ teilzunehmen. Pro gelaufene Runde werden 50 Cent an die Welthungerhilfe gespendet. Weitere Informationen im Internet zu allen Veranstaltungen unter hsa.sport.uni-augsburg.de.