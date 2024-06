50 Jahre McDonald's in Augsburg: Als die Stadt auf den Burger kam

Vor 50 Jahren eröffnete die erste McDonald's-Filiale in Augsburg, es war die zehnte in Deutschland. Über den genauen Standort scheiden sich die Geister.

Der 29. Juni - im Jahr 1974 fiel er auch auf einen Samstag. Wir wissen das so genau, weil die Augsburger an diesem Tag "mit der neuen Art, preiswert zu essen bekannt gemacht" wurden. Zumindest steht das so in einer Anzeige, die damals in der Augsburger Allgemeinen erschien. Nun ist der Augsburger, ein Mensch der Kässpatzen und des Zwetschgendatschi, nicht als Gourmet bekannt, als preisbewusst aber sehr wohl. Deshalb wird an jenem 29. Juni 1974 im Riegele-Haus am Königsplatz wohl einiges los gewesen sein: Damals eröffnete die erste McDonald's Filiale in Augsburg. Angeblich.

Mit dieser Anzeige in der Augsburger Allgemeinen warb McDonald's 1974 für die Eröffnung der Filiale am Königsplatz. Foto: AZ-Archiv

Denn um diesen Titel wird gerangelt. Klar ist: München war den Schwaben beim Fast Food voraus, dort hatte die Restaurant-Kette bereits im Dezember 1971 ein Lokal eröffnet - als erste Dependance in Deutschland. In Augsburg kam "das etwas andere Restaurant", so der Slogan einst, dann gesichert 1974 an. Ob die Burger aber zuerst an der Wertachbrücke über den Verkaufstresen gingen, wie es die Pressestelle von McDonald's meldet, oder ob es doch die Filiale am Kö war, darüber scheiden sich die Geister. Wir Journalisten glauben in diesem Fall aber natürlich unserer Zeitung.

McDonald's in Augsburg: Im Jahr 2024 gibt es sieben Filialen

Heute, und das ist wieder sicher, gibt es in Augsburg sieben Filialen, betrieben werden sie von Franchisenehmer Tim Hendrikx. Mit weiteren Filialen im Umland kommt der Augsburger Burger-King, pardon, auf insgesamt 13, die umsatzstärkste ist die in Friedberg-Derching, da sie direkt am Autobahnkreuz liege. Die meisten Augsburger, sagt Hendrikx, dürfte man aber am Königsplatz treffen: "Typischerweise kauft man da aber nur ein Getränk, ein Eis oder einen schnellen Hamburger." Den gab's 1974 übrigens für 1,30 D-Mark, heute sind es 2,29 Euro.

Filiale 0010, wie die am Königsplatz firmenintern genannt wurde, gibt es inzwischen nicht mehr: Im Jahr 2013 zog McDonald's aus dem Gebäude aus - in eine Immobilie fast direkt gegenüber. Die, sagt Tim Hendrikx, trägt die Nummer 1685 und habe längst nicht mehr den Charme wie das alte Gebäude. Die nach einem Burger lechzenden Kunden dürften das verkraften.

Lesen Sie dazu auch