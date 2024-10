Ab Montag stehen 700 Leihräder in Augsburg bereit

Die Stadt nimmt am kommenden Montag ihr neues Leihradsystem in Betrieb, das flächendeckend Abstellpunkte vorsieht. Auf diese Weise wolle man die „letzte Meile“ zwischen Haustür und Haltestelle überbrücken und den Nahverkehr ergänzen, so Stadtwerke-Chef Rainer Nauerz. Die im Endausbau 700 Abstellstandorte sollen in maximal drei bis fünf Geh-Minuten erreichbar sein. Allerdings wird nicht überall und jederzeit eines der 700 Leihräder (im Frühjahr kommen weitere 250 E-Räder dazu) verfügbar sein. Dafür versprechen die Stadtwerke andere Vorteile im Vergleich zum Vorgängermodell.

