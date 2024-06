Augsburg

vor 32 Min.

Absage an OB Weber: Ministerium lehnt Modellprojekt "Fixerstube" ab

Plus Augsburgs OB Eva Weber hatte das Gesundheitsministerium gebeten, Drogenkonsumräume zu ermöglichen. In der Phase des Disputs um St. Johannes kommt die Absage.

Von Ina Marks

Angesichts des geplanten Süchtigentreffs in der Oberhauser Kirche St. Johannes haben die Menschen, die dort leben und arbeiten, eine große Sorge: Dass die Suchtkranken im Umfeld der Kirche und des Friedensplatzes in aller Öffentlichkeit Drogen konsumieren könnten. In den mitunter hitzigen Diskussionen über das Vorhaben wurde vonseiten der Stadt immer wieder darauf verwiesen, dass man sich bei der bayerischen Regierung um die Genehmigung des Modellprojektes Drogenkonsumräume bemühe. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) selbst hatte die Bitte nach München gerichtet. Doch das zuständige Gesundheitsministerium erteilte Augsburg nun eine Absage.

Die sogenannten Fixerstuben, in denen Abhängige unter Aufsicht Drogen konsumieren, gibt es in einigen Bundesländern, doch in Bayern sind sie gesetzlich verboten. Die Augsburger Stadtspitze aber hält ein solches Angebot für Drogensüchtige für nötig. In einer Sondersitzung mehrerer Stadtratsausschüsse vergangenen Dezember hatte Weber geäußert, dass man als Großstadt so etwas brauche. Auch Parteikollege und Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) hatte dazu konstatiert: "Was nicht drinnen im geschützten Rahmen unter hygienischen Bedingungen stattfindet, findet draußen statt. Es gibt ja faktisch Konsumräume, wie die Toilette auf dem Oberhauser Bahnhofsvorplatz. Aber das ist ein unhaltbarer Zustand." Doch der Augsburger Vorstoß eines Modellprojekts ist in München gescheitert.

