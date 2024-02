Abschied vom Augsburger Friedensbüro: Ein bisschen weniger Frieden

Plus Christiane Lembert-Dobler, die Leiterin des Friedensbüros, geht in Ruhestand. Ihre Hoffnung: Das Programm zum Friedensfest soll weiter "unbequem" sein dürfen.

Für Christiane Lembert-Dobler bedeutet der Sprung ins Rentenalter nicht das Ende ihres beruflichen Lebens. Die 65-Jährige steckt voller Pläne: Sie möchte weiter als Trainerin für Diversität, Antidiskriminierung und religiöse Verständigung arbeiten und hat eine Mediatorinnenausbildung begonnen. "Ich bin offen für Projekte." Ende Februar scheidet sie als Leiterin des Friedensbüros aus - und blickt zufrieden zurück. "Super Job, schöne Jahre, viele Möglichkeiten", fasst sie zusammen. Zu den Diskussionen, die zuletzt über das Friedensfest und die ganzjährige Arbeit des Friedensbüros geführt wurden, hat sie ihre eigene Meinung.

Christiane Lembert-Dobler sieht es pragmatisch: Ihren Job als Leiterin des Friedensbüros habe sie auf ihre Weise gemacht. "Jemand anderes macht ihn anders." Vielleicht hätte sie am Anfang mehr ändern müssen, stellt sie rückblickend fest. Doch sie konnte auf ein solides inhaltliches Fundament und eine professionelle Kollegenschaft im Kulturamt aufbauen. Der Anfang, das war für sie im Mai 2015, kurz bevor das kulturelle Rahmenprogramm zum Friedensfest begann - damals unter dem Motto "Grenzen".