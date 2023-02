Augsburg

vor 37 Min.

Ärger wegen Sommernächten im Theaterviertel weitet sich aus

In den Corona-Sommern war die Ludwigstraße abends an manchen Tagen gesperrt, sodass dort gefeiert werden konnte. Das soll beim Stadtfest wiederholt werden.

Plus Um eine Ausweitung des Stadtfestes tobt eine Debatte. Grüne, Generation Aux und die Club- und Kulturkommission nehmen die Stadt-Tochter "Augsburg Marketing" ins Visier.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Diskussion über eine mögliche Ausweitung des Stadtfests "Augsburger Sommernächte" in die Straßen rund ums Theater nimmt an Schärfe zu. Nachdem der Veranstalter, die Stadt-Tochter " Augsburg Marketing", zuletzt im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats keine Perspektive für eine Erweiterung in diesem Jahr sah und es zu einem Schlagabtausch zwischen Grünen/Generation Aux und Marketing-Chef Ekkehard Schmölz kam, legen die Grünen jetzt nach.

