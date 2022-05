Die Drogen-Verfahren sind ein Schlag für den Stadtteil Oberhausen

Plus Der Stadtteil verändert sich, er wird hipper und teurer. Doch Prozesse um dealende Jugendliche zeigen Probleme auf. Nicht nur die Polizei – auch die Stadt ist gefragt.

Vermutlich verändert sich kein anderer Stadtteil in Augsburg gerade so rasant wie das oft als Problemviertel verschriene Oberhausen. Schon optisch fällt das auf; an jeder zweiten Ecke wird gebaut, saniert, gemacht. Es gibt Menschen, die glauben, Oberhausen werde schon oder bald gentrifiziert, also so angesagt und teuer, dass alteingesessene Bewohner verdrängt werden. Da platzt in diese Entwicklung ein Ermittlungsverfahren hinein, das ein anderes Bild des Stadtteils zeichnet. Eines, das so gar nicht zur Erzählung des baldigen In-Viertels passen, sondern vielmehr jedes alte, miese Klischee über Oberhausen zu bestätigen scheint. Gleich zwölf Jugendliche und junge Erwachsene sitzen in U-Haft, weil sie am Drei-Auen-Platz mit Drogen gedealt haben sollen. Tatsächlich sagen die Ermittlungen über Oberhausen etwas aus – doch das ist nur ein Teil der Wahrheit.