Augsburg

17:30 Uhr

Aktivisten fordern Gratis-Nahverkehr am Wochenende und größere Fußgängerzone

So könnte eine autofreie Hallstraße aussehen: Im Rahmen einer Demo von Verkehrs- und Klimaaktivisten wurde die Fahrbahn am Freitag vorübergehend gesperrt.

Plus Klimacamp und Verkehrsverbände haben ein Konzept für Augsburg veröffentlicht. Eine Demo in der Hallstraße soll zeigen, wie eine autofreie Stadt aussehen könnte.

Von Leonhard Pitz

Wesentlich weniger Autos in der Stadt, attraktiverer Nah-, Rad- und Fußverkehr. Das ist die Essenz des "Verkehrswendeplans", den Aktivisten des Klimacamps am Freitag vorgestellt haben. Sie erläuterten ihre Planungen im Rahmen einer Demonstration auf der Hallstraße, die kurzzeitig gesperrt wurde. Die Stadt denkt seit Jahren darüber nach, die Verbindungsstraße zwischen Maximilian- und Konrad-Adenauer-Allee verkehrszuberuhigen und in einem "Campus" zwischen den verschiedenen Gebäuden des Holbein-Gymnasiums und der Ulrichschule umzuwandeln. Umgesetzt wurden die Pläne bisher aber nicht, auch weil es immer wieder inhaltliche Diskussionen mit Anliegern gab. Am Freitag nutzten die Schüler und Schülerinnen das vorübergehende Platzangebot aber sofort.

