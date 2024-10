Allerheiligen: Angehörige gedenken ihrer Verstorbenen

Viele Menschen nutzen den Feiertag Allerheiligen für einen Friedhofsbesuch. Die katholische Kirche gedenkt an diesem Tag aller Heiligen sowie den Frauen und Männern, die ihren Glauben im Verborgenen gelebt und verteidigt haben. In der heutigen Zeit ist diese religiöse Bedeutung in den Hintergrund gerückt. Stattdessen nutzen viele den freien Tag, um der Verstorbenen aus den eigenen Reihen zu gedenken. Günther Maucher hat auf dem Gögginger Friedhof deshalb schon im Vorfeld das Familiengrab bepflanzt. Die kommunalen Friedhöfe in Augsburg haben von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Ab Sonntag, 3. November, gelten dann die Winteröffnungszeiten (täglich von 8 bis 17 Uhr). Die kirchlichen Friedhöfe haben teils andere Öffnungszeiten. Der Protestantische Friedhof hat an Allerheiligen von 7 bis 18 Uhr offen, ab Samstag, 2. November, von 8 bis 17 Uhr. Der Hermanfriedhof ist an Allerheiligen von 7 bis 19 Uhr offen, am Samstag von 8 bis 17 Uhr. Der Katholische Friedhof Kriegshaber öffnet an Allerheiligen und am Samstag von 7 bis 20 Uhr. (AZ)

Peter Fastl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allerheiligen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feiertag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis