Alles Eberhofer: So lief der Kino-Weltrekord-Versuch in Augsburg

Plus Ein brummiger Polizist und seine skurrile Dorfgemeinschaft: Wie "Guglhupfgeschwader" in Augsburger Kinos ankommt und ob der PR-Gag eines Betreibers zum Weltrekord reicht.

Von Stefanie Schoene

Was ist der Zauber an Franz Eberhofer und seiner Niederkaltentaler Dorffamilie? Mit einer vollen Vorabpremiere begeisterte der neue Krimi rund um den brummig-sympathischen Dorfpolizisten bereits Tausende Augsburger Kinofans. Mit "Guglhupfgeschwader" ging die achte Eberhofer-Verfilmung aus der Krimireihe der Autorin Rita Falk an den Start. Pünktlich zum bayerischen Ferienbeginn. "Die Filme sind herrlich, einfach, leicht und spritzig", sagt Helen. Die sportliche Frau um die 60 steht am Samstagnachmittag in der Schlange vorm Cinestar. Ein Paar, Peter und Birgit, steht ebenfalls in der Ticketschlange. Auch Birgit ist eingefleischter Fan. Nicht nur, dass sie alle Filme kennt, viele von ihnen hat sie bereits mehrfach gesehen. "Das ist super gute Unterhaltung und legt einfach mal den Schalter im Kopf um", so ihr Kommentar.

