Alles nur ein Spaß? Wie sich Gastronom "Bob" zur Landtagswahl in Szene setzt

Plus Der bekannte Augsburger Gastronom Stefan "Bob" Meitinger tritt für "Die Partei" bei der Landtagswahl an. Die Erfolgschancen sind minimal. Worum geht es ihm dann?

Von Max Kramer

Die rote Krawatte um den Hals hängt locker, ein Hemd trägt Stefan "Bob" Meitinger nicht. Dafür habe es nicht mehr gereicht, sagt der Augsburger Gastronom, wie er so dasitzt. Schludrigkeit? Eher Teil eines durchdachten Konzepts. Meitinger, der sich ein kleines Gastro-Imperium aufgebaut hat, tritt bei der anstehenden Landtagswahl an. Die Chancen beziffert er selbst auf "ungefähr 0,01 Prozent". Warum also die Kandidatur? "Nur wegen Spaß", sagt Meitinger. Aber ganz so einfach ist es dann wohl doch nicht.

Im ganzen Augsburger Stadtgebiet hängen Wahlplakate von Stefan "Bob" Meitinger. Der Landtagskandidat ist dabei mindestens provokant abgebildet. Foto: Silvio Wyszengrad

Meitinger tritt als Direktkandidat für die Satire-Partei "Die Partei" im Stimmkreis Augsburg-West an. Bei der Landtagswahl 2018 holte die Partei dort 1,3 Prozent, abgesehen von einem Sitz im Stadtrat spielt sie in Augsburg keine größere Rolle. Meitinger will das ändern. Sein Ziel? "Zwischen fünf und acht Prozent wären überragend – dann mache ich ein Fass auf", sagt Meitinger bei einer Pressekonferenz in seiner Gaststätte in der Hammerschmiede. Er wolle vor allem Nicht-Wähler ansprechen – und "niemandem sonst Stimmen wegnehmen".

