Am Rathaus steht jetzt ein Gerüst

Die Vorbereitungen für die Sanierung des seit August gesperrten Rathauses laufen jetzt auf vollen Touren. In den vergangenen Tagen wurde am Elias-Holl-Platz eine Baustellen-Lagerfläche eingerichtet, parallel errichteten Arbeiter an der Rathausfassade ein Gerüst. Die Arbeitsfläche auf Ebene des Oberen Fletzes, der asbestsaniert werden muss und eine neue Decke und einen Fußboden bekommt, dient als Zu- und Ausgang für die Bauarbeiter. Um eine Kontaminierung des Rathauses mit Asbestfasern zu vermeiden, muss der Sitzungssaal des für eindreiviertel Jahre ausquartierten Stadtrats komplett abgeschottet werden. Der Zugang erfolgt über eine Schleuse, die für die Bauarbeiter über das Gerüst zugänglich ist. Im Frühjahr 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis