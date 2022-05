An der Ulmer Straße entsteht ein neuer Wohnkomplex

Bis zu neun Stockwerke ragt der "Reesepark II" in die Höhe. Die Anlage mit 135 Wohnungen soll im Lauf des Jahres 2023 fertig werden.

In den vergangenen Monaten ist an der Ulmer Straße/Geschwister-Einstein-Straße ein sieben Stockwerke hoher Wohnkomplex der Wohnbaugruppe in die Höhe gewachsen. Das Neubauprojekt ändert mit seiner turmartigen Eckbebauung ein Stück weit das Gesicht der Ulmer Straße. Die Anlage "Reesepark II" soll 135 Wohnungen beherbergen und im Lauf des Jahres 2023 fertig werden. Insgesamt umfasst die Anlage acht Gebäude, die um einen Innenhof angelegt werden. Im Komplex wird auch ein Nachbarschaftszentrum untergebracht. Bei den Wohnungen handelt es sich um geförderte Wohnungen, bei denen Mieter und Mieterinnen nach Einkommenshöhe gestaffelte Zuschüsse vom Staat bekommen.

Wohnungen im "Reespark II": Augsburgerinnen und Augsburger können sich bewerben

In die höchste Einkommensgruppe fallen auch Mittelschichtfamilien. Zuletzt taten sich Wohnbaugruppe und private Bauherren von geförderten Wohnungen schwer, genug Bewerber für die oberste Einkommensgruppe zu finden. Inzwischen wirbt die Stadt auf Plakaten dafür, dass sich Bürger und Bürgerinnen für einen Wohnberechtigungsschein, der jetzt "Stadtwohnschein" heißt, bewerben können. (skro)

