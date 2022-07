Augsburg

18:00 Uhr

Angeblicher Uni-Wachmann bedrängt Studentin und will sie nach Hause begleiten

Eine Studentin - die auf dem Foto unerkannt bleiben will - wurde am vergangenen Wochenende auf dem Weg nach Hause im Univiertel von einem unbekannten Mann bedrängt.

Plus Eine 24-Jährige ist nachts zu Fuß im Augsburger Univiertel unterwegs, als ein Unbekannter auftaucht und sie bedrängt. Dabei gibt er sich als Uni-Wachmann aus.

Von Eva Maria Knab

Normalerweise ist Anne M. (Name geändert) keine ängstliche Frau. Was ihr am Wochenende passierte, hat die 24-Jährige aber sehr verstört. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht war sie auf dem Heimweg ins Univiertel. Die letzte Strecke von der Tramhaltestelle am Bukowina-Institut nach Hause wollte sie zu Fuß gehen. Als sie am Campus der Universität entlang lief, tauchte plötzlich ein unbekannter Mann auf, wie sie erzählt. Er zeigte ihr einen angeblichen Ausweis des Uni-Sicherheitsdienstes und wollte sie unbedingt begleiten. "Ich bekam Panik", sagt die Studentin. Sein Verhalten sei beängstigend gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen