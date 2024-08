Angehupter Radler mit Handy tritt gegen Auto: Polizei ermittelt

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer soll am vergangenen Mittwoch das Auto eines 50-Jährigen in der Heini-Dittmar-Straße beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 50-jähriger Autofahrer gegen 16.20 Uhr von der Bürgermeister-Ulrich-Straße nach links in die Heini-Dittmar-Straße ab. Dabei hupte er den Radfahrer an, der von der Weddingenstraße kam und ein Handy in der Hand hielt. Im Bereich des Kreisverkehrs fuhr der Radfahrer dann neben den Kia des 50-Jährigen und trat dabei offenbar gegen den Kotflügel. Anschließend fuhr der Radler Richtung Josef-Priller-Straße davon.

Fahrradfahrer tritt im Augsburger Univiertel gegen Auto: Polizei ermittelt

Nach Polizeiangaben entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der bislang unbekannte Radfahrer soll einer Beschreibung zufolge zwischen 30 und 35 Jahre alt und schlank sein, er soll zudem dunkle mittellange Haare sowie eine kurze schwarze Sporthose und ein schwarzes Oberteil getragen haben. Er war demnach vermutlich mit einem Sportfahrrad unterwegs. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Inspektion Süd unter 0821/323-2710 entgegen. (kmax)