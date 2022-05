Anmeldung, Strecke, Party: Was Sie zum M-net Firmenlauf 2022 wissen müssen

Nach zwei Jahren Corona-Pause gehen Anfang Juni wieder tausende Augsburger beim M-net Firmenlauf an den Start – auch virtuell. Folgende Neuerungen gibt es.

Der elfte Augsburger M-net Firmenlauf geht am Donnerstag, 2. Juni, über die Bühne. In den vergangenen beiden Jahren musste der gemeinsame Start wegen der Pandemie entfallen. Der Startschuss kann nun wieder um 19 Uhr vor dem Messezentrum erfolgen. Jedoch ist auch eine virtuelle Teilnahme möglich. 5,3 Kilometer sind diesmal zu absolvieren. Durch die Fertigstellung der Forschungsallee wurde die Strecke kürzer und bietet noch mehr Platz.

Katja Mayer, die seit 2012 das größte schwäbische Breitensport-Event mit ihrer "km Sport-Agentur" organisiert, betont, Veranstaltungen wie der M-net Firmenlauf förderten die für Unternehmen wichtigen Werte wie Teamgeist, Kommunikation, Kollegialität und Gesundheit. "Das dürfte nach der Corona-Zeit mit viel Homeoffice und wenig Bewegung besonders gelten." Vor der Pandemie nahmen bis zu 12.000 Läuferinnen und Läufer teil - und damit etwa jeder 30. Beschäftigte im Augsburger Wirtschaftsraum. Obwohl die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden, liegen die Anmeldungen für den diesjährigen M-net Firmenlauf bislang unter dem Vor-Corona-Niveau.

Anmeldungen für M-net Firmenlauf liegen noch unter Vor-Corona-Niveau

"Zahlreiche Firmen dürften weiter im Krisenmodus sein und den Kopf für unser Event nicht frei haben", vermutet Katja Mayer. Nach zwei Corona-Jahren mit jeweils 3000 bis 4000 virtuellen Starterinnen und Startern freut sie sich dennoch über die bisherige Resonanz. Rund 6300 Mitarbeitende aus etwa 340 Firmen und Betrieben sind bereits für den 2. Juni vorgemerkt. Davon bevorzugen etwa 900 Jogger und Walker eine virtuelle Teilnahme. Hierbei sucht man sich allein oder mit einer Gruppe seine Strecke über 5,3 Kilometer selbst aus. Die virtuellen Leistungen werden am 2. Juni mit der Firmenlauf-App dokumentiert. Anmeldungen für das reale und virtuelle Rennen sind noch bis zum 18. Mai, 12 Uhr, möglich.

106 Bilder Das war der M-net-Firmenlauf 2021 Foto: Klaus Rainer Krieger

Wer sich für die virtuelle Teilnahme entscheidet, verpasst jedoch die After-Race-Party. Auf dem Eventgelände vor der Schwabenhalle wird nach zweijähriger Pause die Münchner Band SM!LE spielen."„Beim M-net Firmenlauf kann jeder, der gesund ist, ohne Training als Walker mit oder ohne Stöcken mitmachen", sagt Mayer, Ex-Spitzentriathletin und Sportwissenschaftlerin. Eines möchte sie jedoch sportlichen Einsteigern ans Herz legen, die älter als 35 Jahre sind: "Der Hausarzt sollte sein Okay geben."

Strecke des Firmenlaufs 2022 in Augsburg ist kürzer

Die flache Firmenlauf-Runde von 5,3 Kilometern kann Probe gelaufen werden. Man benutzt dabei die Fußgängerbrücke beim Messezentrum und die Gehwege entlang der am Veranstaltungsabend gesperrten Straßen. Nach dem Start auf der Messezufahrt geht es mit der neuen Forschungsallee durch den Innovationspark in Richtung Süden. Auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße passiert man dann die WWK-Arena. Weiter führt die Strecke nach Norden durch den Stadtbezirk Göggingen-Ost mit seiner großzügigen Grünanlage. Der letzte Kilometer vor dem Zieleinlauf in der Messezufahrt verläuft auf der Friedrich-Ebert-Straße. Weitere Informationen zum M-net Firmenlauf gibt es im Internet unter www.m-net-firmenlauf-augsburg.de.