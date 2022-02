Augsburg-Antonsviertel

vor 43 Min.

Technischer Defekt: Pkw in Augsburger Windprechtstraße fängt Feuer

Am frühen Freitagmorgen war in der Augsburger Windprechtstraße ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

In der Windprechtstraße gerät am frühen Freitagmorgen ein Auto in Brand, ein zweites nimmt Schaden. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus.

Am frühen Freitagmorgen ist in der Windprechtstraße ein Auto in Brand geraten. Nachdem die Meldung um etwa 3 Uhr einging, eilten Polizei und Berufsfeuerwehr zum Brandort. Beim Eintreffen stand das Fahrzeug jedoch schon komplett in Flammen. Ein zweites Auto wurde dabei ebenfalls beschädigt. Feuer im Augsburger Antonsviertel: Auto gerät in Windprechtstraße in Brand Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Sie geht nach Angaben der Polizei davon aus, dass ein technischer Deffekt ursächlich gewesen sei. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. (kmax)

