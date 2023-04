Auf dem Rathausplatz soll ein mobiler Wasserspielplatz für Erfrischung sorgen

Der Frühsommer könnte den Prognosen zufolge deutlich zu warm ausfallen. Auf dem Augsburger Rathausplatz soll es in dieser Zeit aber eine Abkühlung geben.

Der Augsburger Rathausplatz ist im Sommer das Wohnzimmer der Stadt - ein beliebter Treffpunkt, auf dessen Pflasterboden es aber auch ziemlich heiß werden kann. Und speziell für Kinder ist auf dem Platz und in der angrenzenden Fußgängerzone nur wenig geboten. Das soll sich in diesem Frühsommer ändern. Das Stadtmarketing möchte einen Monat lang einen mobilen Wasserspielplatz auf dem Rathausplatz aufstellen - wenn die Stadtratsmitglieder zustimmen. Das sind die Details.

Ein mobiler Wasserspielplatz soll ab Ende Mai auf dem Augsburger Rathausplatz stehen. So kann ein solcher Spielplatz aussehen. Foto: Ice-World GmbH

Der Wasserspielplatz, der in Augsburg zum Einsatz kommen soll, besteht aus einer zehn auf zehn Meter großen Plattform, aus der über 1000 kleine Wasserfontänen schießen. Der Spielbrunnen wird abends durch eine Beleuchtung in Szene gesetzt. Schon länger habe man sich beim Stadtmarketing damit beschäftigt, was man speziell Kindern und Jugendlichen bei einem Besuch in der Innenstadt bieten könnte, sagt Ekkehard Schmölz, Chef der städtischen Gesellschaft Augsburg Marketing, auf Anfrage. Nun habe sich die Chance ergeben, einen mobilen Wasserspielplatz zu mieten. Gefördert wird die Aktion von der City-Initiative Augsburg, in der sich viele Augsburger Unternehmen und Institutionen engagieren. Und es gibt einen Zuschuss vom Freistaat - das Wirtschaftsministerium fördert Projekte, mit denen die Innenstädte nach der Corona-Zeit aufgewertet werden.

Mobiler Spielbrunnen hat den Energieverbrauch eines Kühlschranks

Der Spielbrunnen biete "spannende Wasserspiele und Shows, die Kinder zum Spielen einladen und Menschen jeden Alters unterhalten", sagt Schmölz. Gemietet werden soll die Anlage von einem Regensburger Unternehmen, das auch mobile Eisbahnen aufstellt. Der Start ist für Ende Mai geplant, 30 Tage soll der Brunnen danach sprudeln, ehe er vor dem Sommernächte-Stadtfest wieder abgebaut wird. Energie- und Wasserverbrauch sind nach Ansicht von Augsburg Marketing gut vertretbar. Der mobile Wasserspielplatz habe einen mit einem Kühlschrank vergleichbaren Energieverbrauch. Das Wasser werde aufgefangen und kontinuierlich wieder verwendet. Nächste Woche soll im zuständigen Ausschuss des Stadtrats darüber abgestimmt werden, ob der Rathausplatz dafür genutzt werden darf.

Wenn es dunkel ist, werden die Wasserspiele durch Beleuchtung in Szene gesetzt. Foto: Ice-World GmbH

In den Wasserfontänen könne man sich nicht nur direkt abkühlen, sagt Schmölz. Das Wasser soll auch für den Platz insgesamt einen kühlenden Effekt haben. In Zeiten des Klimawandels mit heißeren Sommern sei das auch ein wichtiger Aspekt. Sollten die aktuellen Langfrist-Prognosen des europäischen und amerikanischen Wetterdienstes richtig liegen, dann wird man die Abkühlung in Augsburg in diesem Frühsommer brauchen können: Er soll den Vorhersagen zufolge im Schnitt deutlich wärmer ausfallen als im langjährigen Mittel.

