Augsburg

16:55 Uhr

Augsburg bekommt wieder einen Faschingsumzug

Seit vielen Jahren gibt es ein närrisches Treiben auf dem Rathausplatz. In diesem Jahr findet am Rosenmontag zusätzlich ein Faschingsumzug für Kinder und Jugendliche statt, der ebenfalls am Rathausplatz startet und wieder endet.

Plus Stadt und Stadtjugendring veranstalten am Rosenmontag einen Faschingsumzug für Kinder und Jugendliche. Nach Jahrzehnten wird es damit wieder einen Gaudiwurm in der Innenstadt geben.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Ein Faschingsumzug in der Augsburger Innenstadt – das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Im kommenden Jahr ändert sich das: Auf Initiative von Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) und Stadträtin Melanie Hippke (Grüne) wird es am Rosenmontag, 20. Februar, wieder einen Faschingsumzug für Kinder und Jugendliche geben. Die Stadt rechnet mit 800 Teilnehmern. "Es ist ein Versuchsballon. Wenn es gut läuft, dann kann es wieder zu einer Tradition werden", verspricht Schenkelberg. Denn auch wenn Augsburg nicht als Faschingshochburg gibt: Es gab tatsächlich einmal närrische Traditionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen