Augsburg möchte in der Innenstadt Hunderte Bäume pflanzen

Plus Bei Hitzewellen sollen die Augsburger durch Bäume besser geschützt werden. 420 mögliche Standorte sind gefunden. Auch für den Rest der Stadt soll ein Konzept her.

Von Stefan Krog

Um für Hitzewellen der Zukunft besser gerüstet zu sein, will die Stadtverwaltung in der Innenstadt Hunderte von Bäumen an neuen Standorten pflanzen. Infrage kommen bisher teils baumlose Straßenzüge wie Karlstraße, Klinkertorstraße, der Hohe Weg am Dom oder auch Jakoberstraße, Lauterlech und Obstmarkt. "Wir wissen, dass wir mehr Grün in der Stadt brauchen", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Angesichts der Erwärmung von dicht bebauten Stadtteilen im Sommer seien mehr Bäume als Schattenspender unabdingbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

