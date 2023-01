Augsburg setzt beim Straßenverkauf auf ein eigenes Mehrweg-System

Plus Seit Januar müssen Gastro-Betriebe ab einer bestimmten Größe Mehrwegverpackungen anbieten. Die Stadt hat ein System entwickelt, doch noch hapert es an der Akzeptanz.

Er fasst 0,4 Liter, ist transparent und mit Konterfeis in schwarzer Farbe bedruckt: 35.000 "Augsburger Becher" waren im Sommer bei der Kanuslalom-WM am Eiskanal im Einsatz. Die Stadt nutzte die sportliche Großveranstaltung, um das Mehrwegbecher-System zu testen, nun soll es im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz kommen. Die Hoffnung ist, dass sich möglichst viele Gastronominnen und Gastronomen beteiligen. Doch weil seit Januar bundesweit eine Mehrwegpflicht für Essen und Getränke zum Mitnehmen gilt, haben sich viele Wirte und Veranstalter längst eigene Gedanken über wiederverwertbares Geschirr gemacht.