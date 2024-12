Augsburger harrt 40 Minuten in der eiskalten Wertach aus

Der Augsburger Ozan Alanbey trägt an diesem frühen Samstagnachmittag nur eine nasse Badehose. Seine Haut ist bis kurz unterhalb der Schultern knallrot und er tastet sich zitternd und Schritt für Schritt ans Ufer der Wertach zurück. Trotz der Umstände lächelt er zufrieden. Denn: Hinter ihm liegen 40 Minuten im eiskalten Nass, ein gewonnener Kampf gegen sich selbst und ein geglückter Rekordversuch.

Es ist Samstag, 14 Uhr an der Wertach kurz unterhalb der Kupferhütte. Eine Gruppe junger Leute hat sich versammelt, um Ozan Alanbey dabei zuzuschauen, wie er sich daran versucht, den deutschen Rekord im Eisbaden in fließendem Gewässer zu brechen. Dieser lag bis Samstag nach seinen Angaben bei 38 Minuten, aufgestellt von Extrem- und Kampfsportler Stephan Pütz. Während das Publikum den kalten Außentemperaturen mit Mütze, Schal und Handschuhen trotz, liegt Ozan Alenbay im Jogging-Outfit unter einer dünnen Decke am Uferrand und breitet sich zusammen mit Coach Christian Krause und Atemübungen auf seinen Einsatz vor. Im Hintergrund spielt Entspannungsmusik, auf einem der Steine am Ufer steht ein Tablet mit Timer. Es ist angerichtet.

Notfallsanitäter beobachtet Rekordversuch im Eisbaden

Um 14:21 Uhr geht Alanbey schließlich voll fokussiert ins Wasser. Seinem Team ruft er nur noch das Wort „Zeit“ zu. Der Timer wird gestartet. Alanbey nimmt in der kalten Wertach Platz. Die Gruppe am Uferrand ist still. Niemand will den 20-Jährigen in seiner Konzentration stören und womöglich schuld daran sein, sollte der Versuch, 40 Minuten in dem rund sieben Grad kalten Wasser auszuharren, misslingen.

Icon Vergrößern Eisbad-Rekordversuch von Ozan Alanbey, - - Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Eisbad-Rekordversuch von Ozan Alanbey, - - Foto: Peter Fastl

Einer, der Alanbey im Wasser genau beobachtet, ist Özberk-Selim Demircioglu. Er ist ein Bekannter des Extremssportlers, privat vor Ort, aber auch ausgebildeter Notfallsanitäter. Für alle Fälle hat er seine Ausrüstung dabei, um Hilfe leisten zu können. „Ein Problem könnte werden, dass er seine Atmung nicht mehr steuern kann und in Panik gerät. Auch eine Unterkühlung könnte auftreten“, ordnet er ein. Fließendes Gewässer sei noch einmal eine größere Herausforderung als sich beispielsweise in eine Tonne mit gleich kaltem Wasser zu setzen. Er werde daher in den kommenden Minuten die Körpersprache genau beobachten und darauf achten, ob sich Haut oder Lippen verfärben. Im Fall der Fälle würde Coach Christian Krause ins Wasser gehen und die Temperatur und die Sauerstoffsättigung messen. „Sicherheit geht vor, aber wir wollen den Rekordversuch auch nicht unnötig abbrechen“, so Demircioglu.

Coach: Extrem-Eisbader brauchen gute Vorbereitung und Begleitung

Der 20-jährige Alanbey ist begeisterter Sportler setzt sich mit Extremsportarten auseinander und ist 2022 zum Eisabaden gekommen. Die Herausforderung dabei sieht er in der Möglichkeit, das Bewusstsein für körperliche und geistige Grenzen zu erweitern und gleichzeitig zu zeigen, was mit konsequenter Vorbereitung und Willenskraft möglich ist, erzählte er bereits im Vorfeld unserer Redaktion. Dass seine Aktion nichts mehr mit der Stärkung des Immunsystems zu tun hat, sei ihm durchaus bewusst. Darauf weist auch Christian Krause hin. Er ist Spezialist für Kältetraining und arbeitet nach der Wim-Hof-Methode. Solche Aktionen müssten gut vorbereitet und fachmännisch begleitet werden, ordnet er ein. Er ist durch einen Bericht der Augsburger Allgemeine auf Ozan Alanbey und dessen Vorhaben aufmerksam geworden und hat ihm daraufhin seine Unterstützung angeboten.

Mit Erfolg. Alanbey sitzt nun schon mehr als 30 Minuten, das Ziel des neuen Rekords vor Augen, in der Wertach. „Glaubt an Euch, ihr könnt alles schaffen“, ruft er ans Ufer in eine Kamera. Als die 38 Minuten abgelaufen sind, beschließt er, noch etwas zu verharren und erst aus dem Wasser zu kommen, wenn der Timer auf 40 Minuten steht. Schließlich zählen seine Fans die letzten zehn Sekunden herunter. Rekord geschafft, wenn auch nicht amtlich bestätigt. Es folgen Applaus und Anerkennung - und eine 15-minütige Regenerationsphase, in der sich der Körper Stück für Stück wieder aufwärmt.

Eisbader Ozan Alanbey plant weitere Herausforderungen

Noch immer zitternd gibt Alanbey ein erstes Interview. „Mir tun alle Muskeln weh, aber ich bin erleichtert und stolz, dass sich meine Arbeit und die intensive Vorbereitung ausgezahlt hat.“ In den ersten zehn Minuten hätte er einen Krampf in der rechten Leiste gehabt. „Ich habe gehofft, dass mir das keinen Strich durch die Rechnung macht. Und ich habe es regeln können.“ Er habe bereits weitere Projekte, die er aber noch nicht verraten wolle. Heute sei er aber erst einmal stolz auf das Geschaffte. Alles andere werde sich zeigen.