Augsburger Hauptbahnhof: VCD fordert Bahnsteige ohne Lichtschächte

Plus Der Verkehrsverband fürchtet, dass am Augsburger Hauptbahnhof zu wenig Platz für wartende Fahrgäste der Bahn bleibt. Das könne gefährlich werden.

Der Verkehrsverband VCD hat seine Forderung, den Posttunnel auch nach der Öffnung des neuen Bahnhofstunnels 2023 in Betrieb zu lassen, bekräftigt. Wie berichtet hatte die Bahn bei einem Treffen mit Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Bundestagsabgeordnetem Volker Ullrich ( CSU) vergangene Woche angekündigt, die Passantenfrequenz im Tunnel auswerten zu wollen, bevor eine endgültige Entscheidung fällt. VCD-Vorsitzender Christian Ohlenroth sagt, ein zusätzlicher Tunnel (der Posttunnel soll eigentlich nur als Interim während der Bauarbeiten dienen) biete eine Reihe von Vorteilen, etwa einen schnelleren Zugang von Westen zum Bahnhof.