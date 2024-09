Augsburger Presseball: Das sind die Tombola-Hauptpreise 2025

Der Augsburger Presseball fand 1973 zum ersten Mal statt – und feiert in diesem Jahr sein glanzvolles 50. Jubiläum. Auch, wenn sich der Ball über die Zeit gewandelt hat, so ist der Benefizgedanke der ersten Stunde immer derselbe geblieben. Selbstverständlich steht er auch bei der großen Jubiläumsgala wieder im Zentrum: Der Erlös aus dem Losverkauf für die Tombola kommt der Stiftung Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, zugute. Mit dem Geld werden Menschen in der Region unterstützt, die durch Schicksalsschläge unverschuldet in Not geraten sind.

„Der Augsburger Presseball leistet seit über 50 Jahren einen ganz wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Arbeit der Kartei der Not“, sagt Alexandra Holland, Gastgeberin des Augsburger Presseballs und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen. „Das Geld aus dem Losverkauf der Tombola fließt komplett in das soziale Engagement hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wer also Lose erwirbt, darf nicht nur gespannt sein, ob er unter den glücklichen Gewinnern ist, sondern sich in jedem Fall sicher sein, etwas Gutes zu tun.“

Presseball-Tombola: Mehr als 100 Preise im Wert von über 150.000 Euro

Bei insgesamt mehr als 1000 Preisen im Gesamtwert von über 150.000 Euro, die es dieses Jahr bei der großen Tombola zu gewinnen gibt, stehen die Chancen auf einen Gewinn gut. Die Lose sind zum Preis von 20 Euro am Abend des Presseballs im Eingangsbereich und bei den Bauchladenverkäufern erhältlich. Die Gewinner der sechs Hauptpreise werden um 23 Uhr auf der Bühne im Großen Ballsaal verkündet und persönlich beglückwünscht. Wer einen der weiteren Preise gewonnen hat, kann diesen noch am Abend abholen und mit nach Hause nehmen.

Highlight ist auch in diesem Jahr – in bester Presseball-Tradition – ein Auto, das es in der Ausspielung B zu gewinnen gibt: Die Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg unterstützt den Augsburger Presseball schon seit vielen Jahren und stellt zum Jubiläumsball eine Mercedes A-Klasse mit Hybrid-Antrieb in eleganter nachtschwarzer Lackierung als Hauptpreis für die Tombola. Die Kompaktlimousine im Wert von rund 30.000 Euro ist umfangreich ausgestattet und verfügt unter anderem über ein Park-Paket mit Rückfahrkamera, High-Performance-Scheinwerfer, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Sitzheizung und Sitzkomfort-Paket, Komfortfahrwerk und Tieferlegung, Multimediasystem und Digitalradio – um nur einige Ausstattungsdetails zu nennen.

In der Ausspielung A warten fünf weitere Preise auf Gewinner:

Erster Preis, gespendet von Juwelier Herbert Mayer: Das Set „Pom Pom Dot“ von Pomellat besteht aus einem Collier und Ohrringen aus 18 Karat Roségold, insgesamt 66 weißen Diamanten sowie weißem und grauem Perlmutt. Pomellato greift mit einer neuen Schmuck-Kollektion, aus der dieser Preis stammt, sein legendäres Knopf-Design wieder auf und interpretiert eine charakteristische Goldkette aus dem Jahr 1974 auf überraschende Weise neu. Inspiriert von der traditionellen Rolle des Knopfes als praktisches Zubehör und Schutzsymbol, wird die sanfte, runde Form in diesem Schmuckstück zu einem zeitgenössischen Symbol für Zusammenhalt und Sicherheit. Die Schmuckstücke dieser Kollektion sind beidseitig tragbar. Das Set hat einen Wert von 8190 Euro.

Zweiter Preis, gespendet vom Scabal Maßatelier: Feinste Kleidung aus einer Hand, traditionell und nachhaltig produziert: Die Schneiderei Scabal verwandelt exquisite, nach englischer Tradition gewebte Stoffe mit höchster Sorgfalt und handwerklicher Perfektion in maßgeschneiderte Kleidungsstücke. Das Scabal Maßatelier in der Augsburger Maximilianstraße steht seit 16 Jahren für Mode auf höchstem Niveau – individuell gefertigt und perfekt abgestimmt auf die Persönlichkeit, Maße und besonderen Anlässe ihrer Träger. Beim Jubiläumspresseball gibt es einen Gutschein im Wert von 5900 Euro für ein komplettes Herrenoutfit, bestehend aus Anzug, Hemd und Schuhen, zu gewinnen.

Dritter Preis, gespendet von „Der Merklinger“: Über eine komplette „Outdoorküche“, die Backen, Kochen und Grillen im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon möglich macht, darf sich der Gewinner dieses Preises freuen. Der Merklinger, ein Unternehmen aus Königsbrunn, vereint in seinem Merklinger 800 drei Geräte in einem: Holzbackofen, Pizzaofen und Grill. Dahinter steht ein ausgetüfteltes Konzept, Handwerk Made in Germany und preisgekröntes Design. Der Holzbackofen samt Zubehör hat einen Wert von 5300 Euro.

Vierter Preis, gespendet von „Die Brautflüsterin“: Wer bald heiratet, bekommt mit diesem Gewinn die perfekte Ausstattung für den schönsten Tag im Leben: ein wunderschönes Kleid zusammen mit passenden Accessoires und Schuhen. Das Geschäft in der Augsburger Altstadt macht schon das Aussuchen und die Anprobe des Traumkleids zum aufregenden Event, wenn die Räumlichkeiten exklusiv für die Braut und ihre Begleitpersonen zur Verfügung gestellt werden. Der Gutschein für die Brautausstattung hat einen Wert von 5000 Euro.

Fünfter Preis, gespendet von Oscar Reisen: Mit diesem Gutschein für eine Traumreise in eine der Unterkünfte der Sani/Ikos Hotelgruppe bleiben keine Wünsche offen: Die Anzahl der reisenden Personen, die Dauer des Aufenthaltes sowie der Zeitraum, in dem die Reise stattfindet, darf der Gewinner dieses Preises frei wählen. Einlösbar ist der Gutschein in Höhe von 5000 Euro für die Saison 2025.

Info: Der Augsburger Presseball findet am Samstag, 9. November, im Kongress im Park statt. Alles rund um den Presseball und Tickets unter: www.presseball-augsburg.de.