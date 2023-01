Augsburg

Augsburger Schullandschaft: Der Weg zur dritten staatlichen Realschule

Berufsorientierung wird an Realschulen großgeschrieben, wie die Schautafel in der Bertolt-Brecht-Realschule zeigt. Sie ist eine der zwei staatlichen Realschulen in Augsburg.

Plus Viele Schülerinnen und Schüler müssen ins Umland pendeln. Künftig wird sich das Problem verschärfen. Der Antrag für eine neue Schule wurde jetzt gestellt.

Von Miriam Zissler

Bernhard Buchhorn kennt die Situation an den Realschulen genau. Der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Schwaben ist für 61 Schulen dieses Typs zuständig – neben 36 staatlichen, 18 kirchlichen und fünf kommunalen Realschulen gibt es eine private Einrichtung und eine Abendrealschule. Die Anzahl der staatlichen Realschulen ist in Augsburg, wie in vielen anderen bayerischen Großstädten, knapp bemessen. In Augsburg soll sich das ändern: Der Antrag für eine dritte staatliche Realschule wurde kürzlich im Kultusministerium in München eingereicht.

