Augsburger setzen Zeichen gegen Hass und Antisemitismus

Nach dem Angriff auf Israel haben Bürger ein Zeichen der Solidarität mit dem jüdischen Volk gesetzt. Eingeladen hatten christliche Gemeinden.

Sie schwenkten Israel-Fahnen, zeigten Transparente mit der Aufschrift "My heart is with Israel" (Mein Herz schlägt für Israel) und sangen und beteten gemeinsam für Frieden und gegen Hass: Rund 150 Menschen haben am Dienstagabend auf dem Augsburger Rathausplatz ihre Solidarität mit Israel und allen jüdischen Menschen ausgedrückt.

Aufgerufen zur Kundgebung hatte die Evangelische Allianz Augsburg in Absprache mit den Behörden sowie der Israelitischen Kultusgemeinde. Unterstützung erhielt sie unter anderem von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Augsburg. „Wir sind bestürzt und betroffen von den Terrorakten gegen Israel in den letzten Tagen und Wochen. Wir als Augsburger Christen möchten hier aufstehen, uns klar positionieren und unsere Solidarität mit Israel und unseren jüdischen Mitbürgern ausdrücken“, so Pastor Andreas Neumann.

Auch palästinensische Zivilbevölkerung wird in Gebete eingeschlossen

Verschiedene Rednerinnen und Redner betonten am Abend, dass man das Ziel der Hamas und ihrer Sympathisanten, Israel auszulöschen, zutiefst verurteile. In ihren Gebeten schlossen die Veranstalter aber auch das palästinensische Volk ein. Auch hier würden Zivilisten grausames Leid erfahren, Hass stürze Familien in tiefe Trauer. (nist)

