Augsburger sollen bald auch samstags kostenlos ins Museum dürfen

An Sonntagen ist der Eintritt in die städtischen Museen Augsburg seit gut einem Jahr kostenlos. Das brachte mehr Besucher - aber auch mehr Aufwand.

Von Nicole Prestle

Philipp Menzel nutzt das Angebot am Sonntag zum ersten Mal: Am späten Nachmittag streift er durchs Augsburger Schaezlerpalais, bezahlt hat der 41-Jährige nicht. Muss er auch nicht: Seit gut einem Jahr ist der Eintritt in die Dauerausstellungen der städtischen Museen jeden Sonntag frei, Besucher bis zu 27 Jahren dürfen seit Januar 2023 sogar jeden Tag kostenlos in die Ausstellungshäuser. Im Kulturausschuss des Stadtrats stellte Kunstsammlungsleiter Christof Trepesch am Montag eine erste Bilanz vor, und die fällt durchaus positiv aus: Im Vergleich zum Vorjahr seien allein an den Sonntagen knapp 9000 Besucher mehr gekommen. Die Stadt erwägt nun, das Angebot mittelfristig auch auf die Samstage auszuweiten und erhofft sich davon nicht nur einen Vorteil für die Museen.

Menzel geht so gut wie nie in Ausstellungen: "Ich bin an den meisten nicht so groß interessiert, dass ich dafür Geld ausgeben würde." Sieben Euro müsste er bezahlen, würde der reguläre Eintritt in eines der städtischen Museen Augsburg fällig. Da er am Sonntag ohnehin in der Stadt war, nutzte er die kostenlose Gelegenheit eines Besuchs. "Ich wollte außerdem das Schaezlerpalais sehen." Menzel ist damit ein typisches Beispiel für die Gäste, die die Kunstsammlungen mit dem neuen Angebot erreichen: "Es sind eher museumsferne Besucher, die bislang kaum in unsere Häuser kamen", so Trepesch. Doch so erfreulich dieses Ergebnis sei, so viel Herausforderungen gebe es.

