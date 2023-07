Augsburg

vor 57 Min.

Augsburger wollen Stadtbäume selbst gießen, sollen aber nicht – warum?

Plus Wenn Bäume unter Trockenstress leiden, setzen manche Städte auf ihre Bürger. Augsburg zählt bislang nicht dazu – trotz jahrelanger Ankündigungen. Kritik wird laut.

Von Max Kramer

Ein heißer Nachmittag kündigt sich an, Magdalena McMillan schiebt ihr Fahrrad die Grenzstraße entlang. Sie biegt Richtung Ackermann-Park ab, schlendert durch die Wohnanlage, dann im Bogen zurück zur öffentlichen Straße. Mehrere Dutzend Bäume passiert sie bei ihrem Spaziergang durch Kriegshaber: manche gesund, manche ausgezehrt, manche ohne Lebenszeichen. "Ich kann das nicht mit anschauen", sagt McMillan. Als anhaltende Trockenphasen die Bäume rund um ihr Haus unter Trockenstress setzten, griff sie deshalb selbst zur Gießkanne. Doch wirklich erwünscht ist das von offizieller Stelle nicht.

Klimatisch hat Augsburg eine kleine Verschnaufpause hinter sich, die Pflanzenwelt konnten sich durch einen leichten Wetter-Umschwung mit einzelnen Regenfällen etwas erholen. Doch die wochenlange Trocken- und Hitzephase davor machte Bäumen sichtbar zu schaffen. Magdalena McMillan geht an einem Baum vorbei, der keine Blätter mehr trägt und ausgedörrt wirkt, am Stamm nur ein vorsichtiger Austrieb. "Um diese Bäume muss man sich doch kümmern", sagt McMillan. Zwar würden sie hin und wieder von Stadt-Personal bewässert. "Aber man sieht doch, dass das so nicht reicht." Weshalb sie selbst regelmäßig in größeren Mengen gieße – und so, zumindest nach ihrer Einschätzung, einen Baum vor ihrer Haustür gerettet habe.

