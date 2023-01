Augsburger Zoo päppelt verletzten Storch auf: Macht er bald den Abflug?

Während die Artgenossen in den Süden flogen, überwintert das Jungtier nicht ganz freiwillig in Augsburg. Trotzdem gilt der Storch als "extrem entspannter" Patient.

In wenigen Wochen werden in Augsburg wieder die Wildstörche einfliegen. Einer ist den Winter über dageblieben. Er verbringt die kalte Jahreszeit hier nicht ganz freiwillig. Weil er sich im vergangenen Jahr schwer verletzt hatte, wurde er als Patient aufgenommen, verarztet und aufgepäppelt. Wird er sich bald wieder seinen wilden Artgenossen anschließen? Etwas deutet darauf hin.

Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat die dramatischen Ereignisse rund um das Tier mitverfolgt. Der Aichacher Jungstorch hatte sich im vergangenen Jahr für seinen Jungfernflug ausgerechnet die Hauptstraße neben dem Neusa-Kamin ausgesucht. Besorgte Bürger lotsten ihn von der Straße weg, die Polizei und der LBV wurden eingeschaltet, um das offenkundig verletzte Tier in Sicherheit zu bringen. Wie sich in der Tierklinik Gessertshausen herausstellte, hatte der Storch eine Verletzung am Flügelknochen. Die Veterinäre entschieden, ihn nicht einzuschläfern, in der Hoffnung, dass die Verletzung ausheilt. Nach der stationären Behandlung kam er in den Augsburger Zoo, um ihn dort weiter aufzupäppeln.

Wildstorch im Augsburger Zoo gilt als extrem entspannt

Zookurator Thomas Lipp weiß von den Tierärzten, dass der junge Wildstorch in der Klinik extrem entspannt war. Sozusagen auf Kommando spazierte der Storchenmann aus seiner Krankenbox und wieder zurück, wenn eine Reinigung anstand. Das hatten die Veterinäre so noch nicht erlebt. Auch seit dem Wechsel in den Zoo verhält sich der Patient angepasst – was heißt: unauffällig.

In Gesellschaft der anderen Störche futtert er täglich bis zu einem Dutzend Eintagsküken weg. Oder er watet durch den Teich im Gehege. Von den anderen ist er an seinem grün-weißen Ring am linken Bein zu unterscheiden. Größeren Streit mit seinen Artgenossen hatte er noch nicht, erzählt Lipp. Ob das so bleibt, wenn die Paarungszeit einsetzt, muss man abwarten. Denn auf ein Storchenweibchen kommen derzeit vier Männchen.

Der Zoo nimmt immer wieder mal verletzte Wildstörche auf, die in freier Natur alleine nicht überleben würden. "Wir hatten schon welche mit gebrochenen Beinen, mit Flügelbrüchen oder mit Blutergüssen", sagt Lipp. In dicht besiedelten Gebieten wie in Augsburg leben die großen Vögel nicht ganz ungefährlich. Stromleitungen können ihnen zum Verhängnis werden, aber auch der Verkehr. Manchmal landet ein Wildstorch im Zoo in einem Gehege, wo die dortigen Bewohner von dem Gast nicht begeistert sind und zum Angriff übergehen.

Lesen Sie dazu auch

Zoo Augsburg: Störche können nach "Reha" wieder durchstarten

Der Zookurator kennt jedoch Beispiele, bei denen Störche nach Unfällen wieder richtig fit wurden. Ein Fall ist der Weißstorch, den 2018 die Steinböcke verletzt hatten. Er flog nach einer "Reha-Phase" wieder zurück in die freie Natur. Zuletzt wurde er vor etwa drei Wochen in Südfrankreich bei Malataverne im Département Drôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes gesichtet. Weil er beringt ist, konnte man ihn zweifelsfrei identifizieren. Auch der aktuelle Patient im Zoo scheint für seinen Abflug zu üben. Er streckt seine Flügel und versucht, ein paar Meter flatternd zu laufen. Noch sind sich die Fachleute nicht sicher, ob er wirklich richtig fliegen können wird. Doch Lipp sagt: "Die Hoffnung bleibt, dass er sich den Wildstörchen wieder anschließt."