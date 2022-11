Tausende Beschäftigte streiken in Augsburg für mehr Lohn und Gehalt

Die IG Metall fordert ein Lohn-Plus von acht Prozent. Weil es bislang keine Einigung mit den Arbeitgebern gibt, wird auch in Augsburg weiter gestreikt.

Die Gewerkschaft IG Metall und deren Mitglieder stehen in den laufenden Tarifverhandlungen weiter hinter ihrer Forderung nach acht Prozent mehr Lohn und Gehalt. "Weil auch die vierte Verhandlungsrunde keine Einigung mit den Arbeitgebern brachte, setzen wir unsere Streik-Aktionen daher fort", so Angela Steinecker, Vize-Chefin der Augsburger IG Metall am Mittwochmorgen. An diesem Tag werden in Augsburg die Beschäftigten von MAN Energy Solutions SE, manroland Goss web systems und Kuka auf die Straße gehen. In Friedberg legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Federal-Mogul vorübergehend die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft will so den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen.

Streiks in Augsburg: Etwa 3000 Beschäftigte legen die Arbeit nieder

Um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen, ziehen am Mittwochvormittag die Beschäftigten von manroland Goss web systems und MAN Energy Solutions SE vom Buz-Tor der MAN zum Hochhaus der MAN Energy Solutions. Dort wird es eine Kundgebung geben. Die Gewerkschaft erwartet rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei Kuka versammeln sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Parkplatz vor dem Werkstor an der Blücherstraße. Hier rechnet die IG Metall mit rund 1000 Streikenden.

Am Dienstag streikten in Augsburg bereits Beschäftigte der Renk GmbH sowie Eberle J.N. & Cie. Am Montag gab es Aktionen bei WashTec und MT Aerospace. (nist)