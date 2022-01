Augsburg

vor 34 Min.

Augsburgs "fittester Hairstylist": David Schramm sucht die Herausforderung

Plus Der 37-Jährige hat für Yves Saint Laurent und Armani gearbeitet, doch ihm wurde immer wieder langweilig. In Augsburg hat er eine neue Heimat gefunden - und sich hohe Ziele gesteckt.

Von Katharina Funkner

Begegnet man David Schramm - 1,87 Meter groß, breit gebaut, muskulös -, würde man nicht vermuten, dass er einen Beruf ausübt, bei dem es um feinste Arbeit mit Schere und Make-up-Pinsel geht. "Es ist witzig: Wenn die Menschen mich außerhalb meines Salons sehen, würden sie nie glauben, dass ich Friseur bin. Wenn mich die Leute aber in der Arbeit sehen, haben sie das Gefühl, dass ich nie etwas anderes gemacht habe." Seinem Lebenslauf nach könnte der 37-Jährige auch doppelt so alt sein, so viel hat er schon gemacht. Mit Ende 20 zählte er schon zu den Besten in seiner Branche. Er sagt selbst, dass "die Dinge ihm manchmal zugeflogen" seien. Doch dahinter steckt vor allem großer Ehrgeiz und enorme Zielstrebigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen