Augsburgs Klimacamper im Interview: "Meistens gehe ich unglücklich schlafen"

Plus Ingo Blechschmidt und Janika Pondorf haben das Augsburger Klimacamp mitgegründet. Wer sind die Aktivisten, die sich so kompromisslos für das Klima einsetzen?

Altersunterschiede sind egal, wenn man die Welt retten will. So ein Ziel vereint. Die 17-jährige Schülerin Janika Pondorf und der 32 Jahre alte Mathematikdozent Ingo Blechschmidt engagieren sich leidenschaftlich für mehr Klimagerechtigkeit. Beide haben das Augsburger Klimacamp mitgegründet, deren Aktivistinnen und Aktivisten teilweise immer wieder Grenzen überschreiten. Scharfen Gegenwind aus Politik und Gesellschaft sind die beiden inzwischen gewöhnt, auch Zustimmung. Wer sind die jungen Menschen, die scheinbar unbeeindruckt von allen Widerständen ihren Kampf gegen die Klimakatastrophe weiterführen?