Modehaus Scotch & Soda hat sein Augsburger Geschäft geschlossen

An der Eingangstür des Geschäfts in der Annastraße hängt ein Schild mit der Botschaft, dass der Laden vorübergehend geschlossen ist. Für das Modehaus Scotch & Soda gibt es jedoch keine Zukunft mehr in Augsburg: Der Laden ist dauerhaft geschlossen, das Unternehmen ist pleite und war nicht mehr zu retten. Alle deutschen Filialen werden geschlossen. Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus der Geschäftswelt.

Stilmanufaktur gibt die Marke Roche Bobois auf, macht aber weiter

Das Designermöbelhaus Stilmanufaktur sitzt in der Maximilianstraße. Es ist das Gebäude des ehemaligen Filmpalasts, an den sich zumindest die älteren Augsburger noch erinnern. Das Kino ist längst Vergangenheit. Am Schaufenster der Stilmanufaktur sind die Worte „Adieu Roche Bobois“ zu lesen - „Auf Wiedersehen Roche Bobois“. Es geht allerdings nicht um das komplette Haus, die Stilmanufaktur macht weiter. Man trenne sich lediglich von der Marke Roche Bobois, heißt es. Derzeit läuft der Abverkauf. Danach soll ein Teil des Ladens umgebaut werden. Die Stilmanufaktur führt Designermöbel europäischer Herstellung.

Umgebaut wird bereits seit einigen Wochen in der Fleischhalle auf dem Stadtmarkt. Feinkost Thassos hat sich vergrößert. Der Verkauf der Spezialitäten läuft bereits wieder. Das neue Bistro, das in das Konzept integriert ist, lässt sich hingegen noch etwas auf sich warten. Die Eröffnung wird aber voraussichtlich Mitte September sein.