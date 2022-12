Augsburg

vor 27 Min.

Auto rammt Tramhaltestelle – Verursacher war wohl alkoholisiert

Am Mittwochnachmittag ist ein Auto in die Haltestelle Burgfrieden in Augsburg-Göggingen gefahren. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Artikel anhören Shape

Ein Auto kollidiert am Montag mit einer Tramhaltestelle in der Gögginger Straße in Augsburg. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Da war wohl Alkohol im Spiel.

Ein Auto ist am Montagnachmittag in die Tramhaltestelle Burgfrieden in Göggingen gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Kollision in der Gögginger Straße gegen 15.15 Uhr. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt, am Unfallort verteilten sich Glassplitter weitläufig. Mitarbeiter der Augsburger Verkehrsgesellschaft (AVG) waren schnell am Ort des Geschehens, sodass der Verkehr zeitnah wieder fließen konnte. Es kam jedoch zu Verzögerungen entlang der betroffenen Tramlinie 41 sowie im Straßenverkehr. Auto rammt Tramhaltestelle in Göggingen: Verkehr staut sich in Augsburg Ersten Erkenntnissen zufolge war bei dem Unfall auch Alkohol im Spiel. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ergab ein erster Atem-Alkoholtest einen Wert von rund 0,5 Promille. Dem 48-jährigen Fahrer wurde Blut abgenommen. Vom Ergebnis dieses Tests hängt auch ab, welche Konsequenzen den Verursacher erwarten. (kmax)

Themen folgen