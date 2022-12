Autofahrer flüchten nach Unfällen: Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Verkehrsteilnehmer streifen und rammen in Augsburg geparkte Autos und verlassen den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In der Reeseallee in Kriegshaber ist im Zeitraum vom 10. bis zum 12. Dezember ein auf Höhe der Hausnummer 3 geparkter Skoda Oktavia im Heckbereich angefahren worden. Nach Polizeiangaben ging dabei unter anderem die Rückleuchte zu Bruch. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro, der Verursacher flüchtete. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise.

Zu mehreren Fällen von Unfallflucht kam es zuletzt in Oberhausen. Am Montag wurde zwischen 7.45 und 17.45 Uhr ein in der Hirblinger Straße auf Höhe der Hausnummer 106 geparkter Fiat 500 am linken Fahrzeugheck angefahren. Der Schaden hier beläuft sich auf etwa 1500 Euro. In der Nacht auf Montag wiederum streifte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Ebnerstraße geparkten BMW der Fünferserie und verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden am Heck zu kümmern, der sich laut Polizei auf rund 1500 Euro beläuft. Die Polizei bittet zu beiden Fällen unter der 0821/323-2510 um Hinweise.

Unfallfluchten in Augsburg: Die Polizei ermittelt

Im Univiertel wurde im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag ein in der Universitätsstraße abgestellter grauer 3er-BMW an der linken Fahrzeugseite angefahren. "Die Beschädigungen durch Eindellungen und Kratzer dürften sich auf etwa 1000 Euro belaufen", heißt es von der Polizei, die unter 0821/323-2710 um Hinweise bittet. Unter derselben Nummer können sich Zeugen melden, die zum folgenden Unfall in Haunstetten etwas beobachtet haben: Offenbar in der Nacht auf Samstag wurde ein weißer KIA Rio im Unteren Talweg im Frontbereich angefahren. Das Auto war an den Parkplätzen gegenüber des dortigen Autohauses geparkt. Geschätzter Sachschaden: rund 3500 Euro. (jaka)