Autofahrer mit fast drei Promille im Blut fährt Schlangenlinien

Zwei Verkehrsteilnehmer waren am Sonntag betrunken in Augsburg unterwegs. Ein Alkoholtest ergab bei beiden einen Wert von über zwei Promille.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte am Sonntag kurz nach 21 Uhr bei der Polizei einen Mercedes-Fahrer mit, der auf der Nagahama-Allee/Berliner Allee Schlangenlinien fuhr. Vor seiner Wohnanschrift konnte der 39-jährige Autolenker dann angetroffen und kontrolliert werden. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest, ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,9 Promille.

Bereits gegen 17.30 Uhr war eine weitere Trunkenheitsfahrt aufgefallen. Ein knapp neun Jahre alter Junge war mit seinem Tretroller auf dem Radweg in falscher Richtung in der Wolframstraße unterwegs. Dabei wurde er von einem Rennradfahrer übersehen und erfasst, dabei aber nur leicht verletzt. Der 41-jährige Rennradler hingegen stürzte vom Fahrrad und blieb kurzzeitig bewusstlos am Boden liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Gestürzten. Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei dann heraus, dass der Radler mit über 2,1 Promille unterwegs war. Bei seiner Versorgung im Krankenhaus wurde gleich eine Blutentnahme durchgeführt. (ziss)