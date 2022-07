Autofahrer muss bremsen und gerät dabei in die Leitplanke

Ein Schaden von 2000 Euro entsteht, weil ein Fahrzeugführer unvermittelt auf der B17 die Spur wechselt. Die Autobahnpolizei sucht jetzt Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wechselte am Sonntag gegen 18 Uhr auf der B17 auf der Höhe Inningen in Richtung Süden so plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen, dass ein Renault-Fahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet er an die Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Über das Fahrzeug des Verursachers ist derzeit nichts bekannt. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter Nummer 0821/323-1910 entgegen. (ziss)