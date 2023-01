Autofahrer rammt "honigfarbenen" BMW und notiert falsches Kennzeichen

In Augsburg-Haunstetten touchiert ein Mann einen BMW. Er notiert das Kennzeichen, es stellt sich aber als falsch heraus. Die Polizei sucht nun den Beschädigten.

Nach einem Unfall im Augsburger Stadtteil Haunstetten sucht die Polizei den Beschädigten. Wie es in einer Mitteilung heißt, touchierte ein Autofahrer mit seinem VW Golf am Samstagabend gegen 22 Uhr einen in der Rot-Kreuz-Straße geparkten BMW. Er stieg aus und sah sich das geparkte Fahrzeug an, stellte nach eigenen Angaben aber keine Beschädigung fest. Am darauffolgenden Tag meldete er den Unfall dann der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann das falsche Kennzeichen notiert hatte.

Unfall in Augsburg-Haunstetten: Autofahrer notiert falsches Kennzeichen

Laut Polizei ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug sichtbar beschädigt wurde. Nach Angaben des Verursachers handelte es sich um einen großen "honigfarbenen" BMW mit Augsburger Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd telefonisch unter 0821/323-2710 entgegen. (kmax)