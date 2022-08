Autofahrer unter Drogeneinfluss und alkoholisiert hinterm Steuer

Am Sonntag zog die Polizei in Augsburg zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die unterschiedliche Substanzen im Blut haben.

Am Sonntag kontrollierten Beamte einer Polizeistreife gegen 2.15 Uhr einen Autofahrer, der auf der Neuburger Straße unterwegs war. "Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 34-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr", heißt es von der Polizei. Ein Test habe einen Wert von rund 1,9 Promille Alkohol im Blut ergeben. Der 31-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt. Gegen den Autofahrer laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ebenfalls am Sonntag gegen 5.30 Uhr versuchte der Polizei zufolge ein 19-Jähriger, eine Kontrollstelle der Polizei zu umfahren. Die Polizei hielt den Autofahrer an und kontrollierte ihn. "Bei der Überprüfung zeigte der 19-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen", so die Polizei. Ein durchgeführter Schnelltest war positiv auf THC, weshalb der 19-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter Drogeneinwirkung ermittelt. (jaka)