15:31 Uhr

Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall in Hochzoll

Eine bislang unbekannte Frau beging am Freitag in Hochzoll Fahrerflucht.

Die bislang unbekannte Frau war in einem blauen Kleinwagen in der Herzogstandstraße unterwegs und brachte eine andere Autofahrerin in Bedrängnis.

Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall in Hochzoll um Hinweise. Am Freitag kam es gegen 16.15 Uhr zu dem Unfall in der Herzogstandstraße, als eine 63-jährige Fahrzeugführerin nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Die 63-Jährige touchierte einen parkenden Pkw am Straßenrand. Die andere Autofahrerin flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, so die Polizei. Die Unbekannte wird, wie folgt, beschrieben: mittleres Alter, dunkelblonde schulterlange lockige Haare. Sie war mit einem blauen Kleinwagen unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. Der Unfallschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. (eva)

